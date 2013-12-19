Twitter dizi oluyor

Sosyal medya ağı twitter’ın doğuş hikayesi bir televizyon dizisi olarak ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Twitter’ın kurucularından Nick Bolton’ın Hatching Twitter adlı kitabının yayın haklarını Lionsgate yapım şirketi satın aldı.
Ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, twitter’ın kuruluş hikayesini anlatan kitabın televizyon dizisi olarak uyurlanması bekleniyor. Dizinin senaryosunu kitabın yazarı Bilton kaleme alacak.
Kasım ayında yayımlanan Bilton’ın kitabı, Economist, Gizmodo, Mashable gibi saygın yayınlar tarafından ayın kitabı seçilmişti.