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Bilim / Teknoloji

Twitter, Direct Message için karakter sınırını kaldırdı

Twitter, haftalar önce yaptığı açıklamada DM'ye özel kalmak üzere karakter sınırını tamamen kaldıracağını açıklamıştı

13 Ağustos 2015 11:42

Twitter bugünden itibaren DM yani özel mesajlaşmalardaki 140 karakter sınırını kaldırdı. Twitter'ın son güncellemesini indirenler karakter sınırından kurtulabiliyor.

Twitter, haftalar önce yaptığı açıklamada kısa süre içinde DM'ye özel kalmak üzere karakter sınırını tamamen kaldıracağını açıklamış, tarih olarak da Temmuz ayının başını işaret etmişti. Ancak Temmuz ayında bu konuda herhangi bir gelişme yaşanmadığı gibi, şirketten de gecikmeyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Twitter, bugün kendi resmi hesabından yaptığı açıklamada DM'lerde 140 karakter sınırını kaldırdığını duyurdu. Web üzerinden ve telefonlardan herhangi bir kullanıcıyla DM üzerinden görüşürken artık karakter sınırı olmayacak. Twitter'ın son güncellemesini iOS ve Android cihazlarına yükleyenler bu sınırdan kurtulacak.

 

Güncellemeyi indirmenize rağmen sorun devam edebilir

 

Twitter'ın son güncellemesini indirmenize rağmen hala 140 karakter sınırı devam ediyorsa telaşlanacak bir şey yok; zira şirket güncellemeyi indirenlerin hepsinin aynı anda karakter sınırlamasının kalkmayacağını, bu işlemin tüm kullanıcılara yayılması için birkaç hafta gerektiği belirtildi.

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