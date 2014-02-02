'Twitter denilen rezalette bizi şirk koşmakla itham ediyorlar'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, sosyal medyayı eleştirdiği konuşmasında " Bir kısım kendini bilmez adam, bizi şirk koşmakla bile itham ediyor, Twitter denilen rezaletin içerisinde. Biz öyle şeylerle hamdolsun ki meşgul değiliz. Biz işin dini tarafını değil, siyasi tarafını söylüyoruz” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bursa'da katıldığı bir etkinlikte konuşan Arınç, şu ifadeleri kullandı:

"Bir cemaat bir topluluk bir hizmet hareketi daha çok mutu olabilir. Biz bunun teminatıyız. Buna yürekten inanan biz olmazsak teminat ortadan kalkar.

Bunları söylüyoruz, herkes mesajı alıyor. Çok şükür, söylediklerimden dolayı 'Yanlış yaptım' demiyorum. Bir kısım kendini bilmez adam, bizi şirk koşmakla bile itham ediyor, Twitter denilen rezaletin içerisinde. Biz öyle şeylerle hamdolsun ki meşgul değiliz. Biz işin dini tarafını değil, siyasi tarafını söylüyoruz.

Bir hükümet, dini özgürlüklerden yana olursa bir hükümet, dindarların dinini yaşamasına her zaman müsamahayla bakmışsa bunu bir temel insan hakkı olarak görüyorsa bu işin teminatı, siyaset kurumudur. Biz bugün gidelim, başımıza gelecekleri Allah korusun görmek mümkündür.