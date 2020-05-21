Twitter'dan yenilik; istemediğiniz kişiler size yanıt veremeyecek!

Popüler sosyal medya platformlarından Twitter, atılan tweetlere kimlerin cevap verebileceğinin seçilmesine olanak sağlayan yeni özelliğini kullanıcılarına sunmaya başladı.

Sosyal medya devi, attığı tweetlere istemediği yanıtlar gelmesinden sıkılan kullanıcıları için geliştirdiği yeni özelliğini duyurdu. Bugünden itibaren bu özelliğe kavuşan şanslı kullanıcılar, attığı tweetlere kimlerin yanıt verebileceğini seçebilecek.



Attığınız tweetlere yanıt verebilecek olanlar ise üç kategoriye ayrılmış durumda: herkes, takip ettiğin kişiler, etiketlediğin kişiler. Bu seçenekler arasından 'herkes' varsayılan ayar olarak kabul edilecek.

Webtekno'nun haberine göre; 'takip ettiğin kişiler' ya da 'senin yanıt verdiğin kişiler' seçeneklerinden bir tanesi seçilirse bu ibare yukarıdaki görüntüde de görülebileceği üzere tweetin altında gri renkle belirtilecek. Böylece kullanıcılar, bu tweete cevap verip veremeyeceğini görebilecek.

Twitter Ürün Yönetimi Direktörü Suzanne Xie, yayınladığı blog yazısında tweete yanıt veremeyecek olan kişilerin tweetleri görüntüleyebileceğini, retweetleyebileceğini, yorumla birlikte retweetleyebileceğini ve beğenebileceğini söyledi.

Twitter, şu an için sınırlı sayıdaki kullanıcının bu seçenekleri görebileceğini ancak ilerleyen zamanlarda bu özelliğin herkes için kullanılabilir hale getirileceğini belirtti.