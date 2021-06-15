T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Twitter'dan yeni özellik: Kullanıcılar istemediği bahsetmelerden etiketini kaldırabilecek

15 Haziran 2021 10:34

Sosyal medya platformu Twitter, çalışmalarını tamamladığı yeni özelliği ile kullanıcılar istenmeyen mention'lardan (yanıtlar ve bahsedenler) kendilerini çıkartabilecekler.

Platformda, kullanıcılar istemese bile bir başkası tarafından sohbetlere dahil edilebiliyor ve bildirim alıyor. Twitter'ın da rahatsızlık yaratan bu konuyu çözmek için yeni bir özellik getiriyor.

Özellik, tıpkı Instagram'da fotoğraf etiketlerinin kaldırılabilmesi gibi, kullanıcıların kendilerinden bahsedilen tweet'leri sonlandırabilmesini öngörüyor. Twitter'da halihazırda istenmeyen mention'ları engellemek için 'sessize al' ya da 'blokla' seçeneği bulunuyor.

 

 

twitteryeni özellikmentionetiketetiket kaldırmatweet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24