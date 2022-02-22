Twitter'dan yeni özellik: "Bu sohbeti bırak"

Twitter, bir ileti dizisinin parçası olmak istemeyen kullanıcılar için yeni bir özelliğini test ediyor.

Sosyal medya platformu, yeni özellikler ekleyerek kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Son olarak; kullanıcıların mention’lanarak dahil edildikleri zincirlerden kurtulmalarını sağlayan bir özelliği test ettiğinden bahsediliyor.

Cuma günü, yazar ve araştırmacı Jane Manchun Wong, yeni bir “bu sohbeti bırak” özelliğinin ekran görüntüsünü tweet’ledi. Özellikle birlikte; kullanıcı bir Twitter zincirinden kullanıcı adı etiketini kaldırabiliyor, insanların tekrar kendisinden bahsetmesini ve bu konuda bildirim almasını engelliyor.

Bu özellik, halihazırda var olan “bu konuşmayı sessize al” özelliğinden farklı gibi duruyor. Ancak Twitter, özelliği test edip etmediğini doğrulamayı reddetti.