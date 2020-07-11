T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Twitter'dan 'ücretli üyelik' için ilk adım

11 Temmuz 2020 18:42

Pek çok rakibi gibi ücretsiz bir platform olan Twitter ücretli abonelik modeli için ilk adımı attı.

ETİKETLER

twitterücretli üyelikilk adım
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24