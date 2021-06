Twitter, Trump'ın yeni platformunun adını taşıyan hesabı askıya aldı

Twitter, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kurduğu sosyal iletişim platformuyla aynı ismi taşıyan hesabı askıya aldı.

Trump, kullanıcılarının ve destekçilerinin kendisine mesaj, resim ve video gönderebileceği 'From the Desk of Donald J. Trump' (Donald J. Trump'ın Masasından) isimli bir özel sosyal iletişim platformu kurmuştu.

Sputnik'in aktardığına göre; Kurduğu platform aracılığıyla açılmış olan aynı isimdeki Twitter hesabı Twitter tarafından askıya alındı.

Kişisel hesabı da kapatılmıştı

Twitter daha önce de Donald Trump'ın resmi kişisel hesabı olan @realDonaldTrump hesabına da "Daha fazla şiddet olayını kışkırtma riski" nedeniyle kalıcı olarak erişim engeli getirmişti.

Trump, daha önce Candace Owens'ın sunduğu bir televizyon programında kendisine sorulan 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olup olmayacağı sorusuna "Doğru zamanda bir duyuru yapmayı dört gözle bekliyorum. Bildiğiniz gibi, çok erken. Ama bence insanlar bir duyuru yaptığımda çok, çok mutlu olacaklar" diye cevap vererek adaylığa hala sıcak baktığını ima eden ifadeler kullanmıştı.