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Bilim / Teknoloji

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in ilk tweeti 2,9 milyon dolara satıldı

23 Mart 2021 17:27

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in 2006 yılında paylaştığı ilk tweet, kripto para olarak 2,9 milyon dolara satıldı. Elde edilen para, Give Directly isimli Afrika'ya yardım yapan kuruluşuna aktarılacak.

Valuables by Cent, pazartesi düzenlenen dijital bir müzayedede Dorsey'in 15 yıl önce attığı ilk tweetinin NFT isimli kripto para olarak satıldığını açıkladı.

Tweeti, Bridge Oracle'ın CEO'su Sina Estavi 2,9 milyondan dolardan fazla miktara satın aldı.

Dorsey, “Twitter’imi şimdi kuruyorum” yazan tweetinden elde edilen kripto paranın, Give Directly isimli Afrika'ya yardım yapan kuruluşa aktarılacağını belirtti.

Estavi de Twitter hesabından, "Bu sadece bir tweet değil! Sanırım yıllar sonra insanlar Mona Lisa tablosu gibi bu tweet'in gerçek değerini anlayacaklar" paylaşımında bulundu.

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