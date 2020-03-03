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Bilim / Teknoloji

Twitter personeline 'evinizden çalışın' talimatı

Hong Kong, Japonya ve Güney Kore'deki çalışanlar için evden çalışma zorunlu olacak

03 Mart 2020 08:00

Dünyanın önde gelen sosyal medya şirketlerinden Twitter, yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) yayılmasının engellenmesi çabaları çerçevesinde personeline evden çalışmalarını söyledi.

Dünya gazetesinin haberine göre; Hong Kong, Japonya ve Güney Kore'deki personeli için evden çalışmanın zorunlu olduğunu duyuran Twitter, dünya genelindeki 5 bin personelini de evden çalışmaları konusunda güçlü şekilde cesaretlendirmekte olduklarını bildirdi.

Twitter daha önce de çalışanlarının zorunlu olmadıkça iş seyahatlerin çıkmalarını etkinliklere katılmalarını yasaklamıştı.

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