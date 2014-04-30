Twitter beklentileri karşılayamadı

Geçen yılın ilk çeyreğinde 27 milyon dolar zarar eden Twitter'ın bu yılın aynı dönemindeki zararı 132,3 milyon dolara çıktı.

Halka açıldıktan sonra mali tablolarıyla ilgili ikinci açıklamasını yapan popüler sosyal paylaşım sitesi, 2014'ün ilk çeyreğinde 273,3 milyon olan gelir beklentisine karşın 250,4 milyon dolar kazanç elde ettiğini belirtti.

Twitter, 2013'nin aynı döneminde 114,3 milyon dolar gelir sağlamıştı.

Öte yandan, geçen yılın ilk çeyreğinde 27 milyon dolar zarar eden Twitter'ın bu yılın aynı döneminde zararı 132,3 milyon dolara çıktı.

Twitter'ın kullanıcı artış hızı yüzde 30'dan yüzde 25'e düşerken aktif kullanıcı sayısı da 257 milyonluk beklentinin altında kaldı ve 255 milyon olarak gerçekleşti.

Merkezi San Francisco'da bulunan ve Evan Williams tarafından 2006 yılında kurulan sosyal medya firması, kasım ayında halka açıldığı ilk gün yatırımcısına yüzde 73'lük getiri sağlamıştı. Zarar eden Twitter'ın gösterdiği güçlü büyüme potansiyeli yatımcısının ilgisini çekmişti. Analistler büyüme hızındaki düşüşün şirketin hisselerine zarar verebileceğini belirtiyorlar.

Kasım ayında 26 dolarlık hisse fiyatıyla halka açılan Twitter, birinci çeyrek sonuçlarının açıklandığı salı günü New York borsasında yüzde 10,2 değer kaybederek 38,15 dolardan kapandı.