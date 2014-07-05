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Yaşam
Deutsche Welle

Twitter aşkı öldürüyor

Yapılan bir araştırmaya göre, aşırı Twitter kullanımı ilişkileri olumsuz etkiliyor. Hatta ayrılık, boşanma ve sadakatsizliğe de yol açabiliyor.

05 Temmuz 2014 17:07

Missouri Üniversitesi'nden araştırmacı Russel Clayton'ın
581 Twiter kullanıcısıyla yaptığı
araştırmanın sonuçları “Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking” adlı dergide yayınlandı.

Araştırma aşırı Twitter kullanımı ve partnerle yaşanan stres arasındaki ilişkiyi ele aldı. Araştırmaya
göre, Twitter'ı çok fazla kullanmak aşk hayatını tehlikeye atabilir.

Katılımcılar ne sıklıkla Twitter'da aktif olduklarını ve bunun sonucunda partnerleriyle ilişkilerinde
ne
tür sorunların ortaya çıktıklarını anlattılar. Twitter ne kadar sık kullanılırsa, buna bağlı sorunların da o
kadar arttığı görüldü. Bu durumun sadakatsizlik, ayrılık ve boşanmaya dahi yol açabildiği kaydedildi.

Clayton, geçen yıl yaptığı araştırmada da sosyal paylaşım sitesi Facebook kullanımın ilişkiler
üzerindeki etkisini incelemişti. Araştırma kapsamında ilişkilerin aşırı kullanımdan zarar gördüğü
sonucuna varmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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