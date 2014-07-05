Twitter aşkı öldürüyor

Missouri Üniversitesi'nden araştırmacı Russel Clayton'ın

581 Twiter kullanıcısıyla yaptığı

araştırmanın sonuçları “Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking” adlı dergide yayınlandı.

Araştırma aşırı Twitter kullanımı ve partnerle yaşanan stres arasındaki ilişkiyi ele aldı. Araştırmaya

göre, Twitter'ı çok fazla kullanmak aşk hayatını tehlikeye atabilir.

Katılımcılar ne sıklıkla Twitter'da aktif olduklarını ve bunun sonucunda partnerleriyle ilişkilerinde

ne

tür sorunların ortaya çıktıklarını anlattılar. Twitter ne kadar sık kullanılırsa, buna bağlı sorunların da o

kadar arttığı görüldü. Bu durumun sadakatsizlik, ayrılık ve boşanmaya dahi yol açabildiği kaydedildi.

Clayton, geçen yıl yaptığı araştırmada da sosyal paylaşım sitesi Facebook kullanımın ilişkiler

üzerindeki etkisini incelemişti. Araştırma kapsamında ilişkilerin aşırı kullanımdan zarar gördüğü

sonucuna varmıştı.

