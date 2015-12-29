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Bilim / Teknoloji

Twitter, Apple'dan yönetici transfer etti

"Twitter'a katıldığım için süper heyecanlıyım"

29 Aralık 2015 22:00

Twitter, çeşitlilik ve kapsayıcılıktan sorumlu başkan yardımcılığına Apple şirketinden Jeffrey Siminoff'u transfer etti.

Jeffrey Siminoff, Apple'dan Twitter'a transferini şahsi Twitter hesabından "Twitter'a katıldığım ve 2016 Ocak itibarıyla çeşitlilik ve kapsayıcılıktan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüteceğim için süper heyecanlıyım" mesajını paylaştı.

Twitter CEO’su Jack Dorsey de Siminoff'un bu mesajını Twitter üzerinden tekrar paylaşarak bilgiyi doğruladı.

Apple'da 2013 yılından bu yana aynı görevi yürüten Siminoff, daha önce de insan kaynakları direktörü olarak 3 yıl Morgan Stanley'de çalıştı.

 

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