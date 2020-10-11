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Bilim / Teknoloji

Twitter'a yeni özellik: Önerilen takipler dönemi başlıyor

11 Ekim 2020 20:40

Popüler sosyal medya uygulaması olan Twitter, kullanıcılarına yeni bir özellik sunmak için hazırlanıyor. Twitter 'Önerilen Takipler' isimli bir özellik üzerinde çalışıyor. Buna göre Twitter profili olarak tanımladığı kişiler ve sayfalar arasından seçilecek.

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