Twitter 336 çalışanını işten çıkaracak

Sosyal medya devi Twitter, 336 çalışanının işten çıkarılacağını doğruladı. Twitter'ın bu sabah onaylanan kararı, şirkette küresel iş gücünün yüzde 8'inin kesintiye uğrayacağına işaret ediyor.

Fortune ekonomi sitesine göre, geçen hafta bazı kaynaklar Twitter CEO'su Jack Dorsey'in şirketini küçülteceği bilgisini sızdırmış, eleştirmenlerin deyişiyle şirketin "patlama noktasında" olduğu dedikoduları yayılmıştı. İşte bu küçülme sinyalleri, bu sabah ABD Sermaye Piyasası Kurulu aracılığıyla doğrulandı.

Açıklamaya göre, şirketin yönetim kurulu, Twitter'ın işgücü planında 336 çalışanın yeniden yapılanma ve daralma sürecine dahil edilmesi için başvurulara onay verdi. Kesintilerin büyük ölçüde mühendislik ve ürün değiştirme departmanlarını etkilemesi bekleniyor.

Twitter yetkilileri, tasarruflar üzerinden yeniden yatırım yapmayı, büyüme için bir öncelik olarak göreceklerini söylerken, yeniden yapılanma projesinin 10 ile 20 milyon dolar arasında çıkış tazminatına mal olacağı öngörülüyor. Bu arada, yatırımcıların kesintiyi gelir baskısına bir yanıt olarak değerlendirmesiyle, Twitter'ın hisse fiyatları, yaklaşık yüzde 7 düşerek hisse başına 28.74 dolara geriledi.

Dorsey, kesintiye değinirken "Kolay değil, ancak doğru bir adım" açıklamasını yaptı; mühendislik departmanının "küçük ama çevik" bir grupla yola devam edeceğini belirtirken, diğer departmanlarda iş organizasyonunun daha "akıcı" hale geleceğini duyurdu.