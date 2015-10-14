Twitter, 3 IP adresini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdi

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde gerçekleşen ve 97 kişinin hayatını kaybettiği patlamalarla ilgili soruşturma kapsamında, hakkında bilgi istediği 3 Twitter hesabının IP adreslerini verdi.

NTV'nin haberine göre, Twitter'ın Ankara'daki saldırıyla ilgili 3 IP adresini Türkiye'ye verdiği öğrenildi. Üç hesaptan Ankara'daki patlamadan önce şüpheli mesajlar atılmıştı.

Ankara'da gerçekleşen katliam sonrasında, mitingten bir gün önce bazı sosyal medya hesaplarından katliamla ilgili bilgiler paylaşıldığı basında yer almıştı. Pir Ozan Abdal takma ismini kullanan @anatolytodorov hesabından cuma günü atılan tweetlerde “...Miting çok kalabalık olacak. Olası polis saldırısı izdihama yol açabilir. 77’deki 1 Mayıs’ı gibi meçhul silah sesleriyle kitle paniğe sürüklenebilir. En korkunç ihtimal de Suruç V2 olabilir. Olası bir bombalı eylem en büyük katliamlardan birine yol açabilir, bu gayet ihtimal dahilinde” şeklinde paylaşımlarda bulunulmuştu. Kendisinin de mitingde ölebileceğini yazan hesap, saldırı sonrasında kapatıldı.