T24 LogoT24 Logo
Gündem

Twitter, 3 IP adresini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdi

Başsavcılık, Ankara'daki katliamla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hesaplarla ilgili bilgi talep etmişti

14 Ekim 2015 01:15

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde gerçekleşen ve 97 kişinin hayatını kaybettiği patlamalarla ilgili soruşturma kapsamında, hakkında bilgi istediği 3 Twitter hesabının IP adreslerini verdi. 

NTV'nin haberine göre, Twitter'ın Ankara'daki saldırıyla ilgili 3 IP adresini Türkiye'ye verdiği öğrenildi. Üç hesaptan Ankara'daki patlamadan önce şüpheli mesajlar atılmıştı.

Ankara'da gerçekleşen katliam sonrasında, mitingten bir gün önce bazı sosyal medya hesaplarından katliamla ilgili bilgiler paylaşıldığı basında yer almıştı. Pir Ozan Abdal takma ismini kullanan @anatolytodorov hesabından cuma günü atılan tweetlerde “...Miting çok kalabalık olacak. Olası polis saldırısı izdihama yol açabilir. 77’deki 1 Mayıs’ı gibi meçhul silah sesleriyle kitle paniğe sürüklenebilir. En korkunç ihtimal de Suruç V2 olabilir. Olası bir bombalı eylem en büyük katliamlardan birine yol açabilir, bu gayet ihtimal dahilinde” şeklinde paylaşımlarda bulunulmuştu. Kendisinin de mitingde ölebileceğini yazan hesap, saldırı sonrasında kapatıldı.

 

ETİKETLER

twitterankara katliamıankara cumhuriyet başsavcılığı

İlgili Haberler

Ankara katliamından bir gün önce atılan tweet: Bomba Ankara'da patlayacak!

Tweeti atan hesap, saldırı sonrası kendini korumaya aldı

"Bomba Ankara'da patlayacak" tweetini kim attı?

Daha önce sosyal medyada bu kişiyi tanıdığını yazan 'Balıkçı' lakaplı İlhami Işık, o hesabı anlattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24