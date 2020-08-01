Twitter 130 hesabın hacklendiğ skandala dair detayları paylaştı: Hackerler çalışanları telefonda kandırmış

ABD'de eski Başkan Barack Obama, Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Tesla CEO'su Elon Musk, Amazon CEO'su Jeff Bezos, Demokrat Partili Joe Biden, ünlü rapçi Kanye West'in de aralarında olduğu birçok ünlü ismin Twitter hesabının hacklenmesi olayında hackerların Twitter çalışanlarını telefonlarından arayarak 'hedef odaklı oltalama' yöntemini kullandığı ve saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Twitter yaşanan hackleme olayıyla ilgili detayları açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada hackerların Twitter çalışanlarını arayarak bilgisayar sistemlerine sızabildiği belirtildi.

Yapılan şirket içi soruşturmada 15 Temmuz'da yaşanan olayda Twitter çalışanlarına telefon üzerinden hedef odaklı oltalama yapıldığı belirtildi. Siber saldırganların çalışanları yanlış yönlendirerek ve insani zayıflıklarından faydalanarak aralarında yüksek profilli isimlerin bulunduğu 130 hesaba dair bilgileri ele geçirdiği aktarıldı.

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