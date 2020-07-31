ABD’de onlarca onaylı hesabın da ele geçirildiği Twitter hackleme skandalıyla ilgili 17 yaşındaki bir kişi tutuklandı

T24 Haber Merkezi

ABD'de eski Başkan Barack Obama, Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Tesla CEO'su Elon Musk, Amazon CEO'su Jeff Bezos, Demokrat Partili Joe Biden, ünlü rapçi Kanye West'in de aralarında olduğu birçok ünlü ismin Twitter hesabının hacklenmesi olayını 'planlayan kişi' olmakla suçlanan 17 yaşındaki bir genç tutuklandı.

Reuters'ın haberine göre; ABD’li yetkililer, ülke genelinde yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin, Florida eyaletinde Tampa şehrinde yakalandığını açıkladı.

Tutuklanan 17 yaşındaki şüphelinin, kripto para dolandırıcılığı da dahil 30 suçlama ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Üçüncü parti uygulamalar ve Twitter Core sisteminde keşfedilen açıktan yararlanan kötü niyetli yazılımcılar, çok sayıda ünlü isim ve şirketin resmî hesaplarını hackleyerek kripto para cüzdanı adresi ile mesaj paylaşmıştı. Söz konusu tweetler kaldırılırken, Apple, Binance, CoinDesk, KuCoin, Microsoft kurucusu Bill Gates, Tesla CEO'su Elon Musk, Amazon CEO'su Jeff Bezos ve rapçi Kanye West gibi isimlerin de hesabı ele geçirilmişi.

15 Temmuz akşamı Microsoft kurucusu Bill Gates ve Tesla CEO'su Elon Musk’ın Twitter hesaplarından benzer bir kripto para cüzdanı adresi ile mesaj paylaşmıştı.

Musk ve Gates'in hesaplarından yapılan paylaşımda, tweette ekli olan kripto para cüzdanına gönderilen 1.000 doların iki katına çıkarılacağı ve 2.000 dolar olarak yarım saat içinde ödeme yapılacağı yazılmıştı.

Olayın ardından Twitter, onaylı hesaplardan tweet atılmasını askıya almış, saatlerce mavi tikli hesaplar paylaşım yapamamıştı.