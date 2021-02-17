Twitch yayıncısı uyuyarak 16 bin dolar kazandı

Video oyunu odaklı canlı yayın platformu olan Twitch oldukça ilginç bir yayına ev sahipliği yaptı. Asian Andy isimli bir Twitch yayıncısı uyuyarak 16 bin dolar (111 bin TL) kazandı.

NTV'nin Tech Times'tan aktardığına göre, Los Angelas'ta yaşayan 26 yaşındaki Andy, "Text-to-speech" olarak bilinen sesli komut özelliğini aktif hale getirdi.

Kullanıcılar her bağış yaptığında gönderdikleri mesaj sesli bir şekilde okundu. İzleyiciler yayıncıyı uyurken rahatsız etmek için çok sayıda bağış yaptı.

Asian Andy'yi uyandırmak için o kadar çok bağış yapıldı ki yayıncı uyuduğu anlarda 16 bin dolar (111 bin TL) kazandı.

Ancak uyuyarak para kazanan ilk yayıncı elbette Asian Andy değil.

Alex Shannon isimli bir yayıncı da lüks yerlerde uyuyarak geçtiğimiz dönemdeler gelir elde etmişti.