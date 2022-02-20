Twitch yayıncısı Anna Deniz, yayın hayatına son verdiğini açıkladı

Twitch Türkiye'nin popüler yayıncısı Anna Deniz Şaylan, Twitch hayatına son verdiğini açıkladı. Şaylan, Twitch'e ara verme nedenini farklı alanlarla ilgilenirken kendisini daha keyifli hissetmesi olarak paylaştı.

En popüler Türk Twitch yayıncılarından biri olan Anna Deniz Şaylan, yayınlarındaki samimi ve sevecen tavrıyla yüz binlerce takipçi kazanmayı başardı. Kısa sürede büyük takipçi ve izleyici sayılarına ulaşmayı başaran ve Twitch alemi tarafından konuşulan isimlerden birisi olan Anna, bugün takipçilerini üzecek bir açıklama paylaştı.

Webtekno'nun haberine göre, Twitch’te yaklaşık 830 bin takipçiye sahip olan Anna, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yayın hayatına son vereceğini açıkladı. Anna, bunun nedenini ise kendisini farklı alanlarla ilgilenirken daha keyifli hissetmesi olarak açıkladı. Anna’nın açıklamasının tamamı şu şekildeydi:

Anna Deniz, Twitch’te son olarak 12 Şubat günü yayın açmıştı.