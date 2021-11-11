Twitch yayıncısı Amouranth'ın cinsel içerikli NFT'si 125 bin dolara satıldı

Twitch'te Hot Tub ve ASMR yayınları ile ünlü olan Amouranth kullanıcı adlı Katiyln Siragusa 'nın cinsel içerikli NFT'si 125 bin dolara satıldı.

Geçen ay Twitch'te cinsel içerikleri nedeniyle beşinci kez engellenen 'Amouranth' kullanıcı adlı yayıncı Katiyln Siragusa, piksel çizimli müstehcen bir NFT satışını başlattı. Çok kısa bir süre içerisinde yüksek meblağlara ulaşan NFT, 125 bin dolara satıldı.

Amouranth, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Vay be, bir NFT'm şu anda 120 bin dolara kadar teklif verildi… Sanırım bunu tekrardan yapacağım" ifadelerini kullandı.

Alıcıyla ekstra olarak telefon görüşmesi yapılacak Katilyn Siragusa, daha sonrasında attığı bir başka tweet'te de NFT'sinin 125 bin dolara çıktığını ve bonus olarak 'OnlyPunk' NFT'sini satın alanla bire bir telefon görüşmesini yapacağını söyledi.