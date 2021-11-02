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Medya

Twitch'te kara para aklama iddialarını gündeme getiren Jahrein’den Akit TV’ye tepki:  Şu yalan haberi okusalar ne düşünürler?

“Bunun hesabını hukuk karşısında vereceksiniz!"

02 Kasım 2021 15:14

Twich'te kara para aklama iddialarını gündeme getiren 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç, Akit TV'nin "Kılıçdaroğlu ile yayın yapmıştı! Milyonlarca Twitch kullanıcısını dolandırdı" başlıklı haberine tepki gösterdi. 

Sonuç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim de annem babam var. Akrabalarım var. Şu yalan haberi okusalar ne düşünürler? Bunun hesabını hukuk karşısında vereceksiniz!" ifadesini kullandı. 

Twich'te kara para aklama iddialarının ardından #TemizTwich kampanyasını başlatanlardan 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç, 'ifadesine başvurulmak üzere' Emniyet'e çağırılmıştı. Akit TV, Jahrein'in kullanıcıları dolandırdığını iddia etti.

TIKLAYIN | Twitch'te kara para aklama iddiaları: 'Jahrein' ifade vermeye çağrıldı

 

 

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