Twitch'te kara para aklama iddiaları: 'Jahrein' ifade vermeye çağrıldı

'Jahrein'in ifadesine başvurulmak üzere' emniyete çağırıldığını gazeteci İbrahim Haskoloğlu duyurdu. Haskoloğlu Twitter'dan "Twitch Türkiye'de yapılan kara para aklama ile ilgili dosyaları ortaya çıkaran Ahmet Sonuç, (@jahreindota) ifadesine başvurulmak üzere siber güçler tarafından çağrıldı" yazdı.

Haskoloğlu'na yanıt veren Jahrein "Dosyaları ortaya ben çıkartmadım ama erişimimden ötürü daha çok insanın ulaşmasını sağladım. Bu sebepten ifademe başvurmak istediler. Yanlış anlaşılma olmasın" yazdı.