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Twitch'te kara para aklama iddiaları: 'Jahrein' ifade vermeye çağrıldı

Twich'le kara para aklama iddiaları, soruşturmaya konu oluyor

02 Kasım 2021 07:45

Twich'te kara para aklama iddialarının ardından #TemizTwich kampanyasını başlatanlardan 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç, 'ifadesine başvurulmak üzere' Emniyet'e çağırıldı.

Twich Türkiye üzerinden kara para aklandığı iddialarının geniş kitlelere yayılmasına aracılık eden yayıncı 'Jahrein' Emniyet'e çağırıldı. 

'Jahrein'in ifadesine başvurulmak üzere' emniyete çağırıldığını gazeteci İbrahim Haskoloğlu duyurdu. Haskoloğlu Twitter'dan "Twitch Türkiye'de yapılan kara para aklama ile ilgili dosyaları ortaya çıkaran Ahmet Sonuç, (@jahreindota) ifadesine başvurulmak üzere siber güçler tarafından çağrıldı" yazdı.

Haskoloğlu'na yanıt veren Jahrein "Dosyaları ortaya ben çıkartmadım ama erişimimden ötürü daha çok insanın ulaşmasını sağladım. Bu sebepten ifademe başvurmak istediler. Yanlış anlaşılma olmasın" yazdı.

jareintwitch
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