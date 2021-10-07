Twitch, bilgilerinin sızdırıldığını doğruladı; fenomenlerin kazandığı paralar ortaya çıktı!

Amazon'a ait canlı yayın platformu Twitch'in 'hack'lendiği doğrulanırken, ünlü kullanıcılarının bu platform üzerinden kazandığı paralar da sızdırıldı.

4chan mesajlaşma platformunda yer alan anonim bir mesajda 125GB boyutunda bir dosya paylaşıldı. Bu dosyada, Twitch’e dair önemli belgelerin de olduğu ortaya çıktı.

Twitch’i bünyesinde barındıran Amazon konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, keknoloji güvenliği uzmanları, "Bu saldırı kullanıcılardan ziyade Twitch’e yönelikti. Fakat buna rağmen Twitch kullanıcıları bazı önlemler almalı. Şifrelerini değiştirmeli ve mevcut şifreleriyle aynı olan diğer platformlardaki şifrelerini de değiştirmeli" açıklamasını yaptı.

İnteraktif bir video izleme platformu olan Twitch’te insanlar kullanıcıları bilgisayar oyunu oynarken izliyor. Bu zamana kadar Twitch’te kullanıcıların ne kadar para kazandığı bilinmiyordu.

Twitch üzerinden en çok gelir elde eden 1000 yayıncının gelir miktarları, sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Türkiye'den de birçok yayıncının geliri sızdırıldı.