Twilight yıldızı çekim günlerini 'rehin olmaya' benzetti

Twilight (Alacakaranlık) serisinde oynayan Anna Kendrick, filmin çekildiği zamana dair anılarını anlattı. Kendrick, soğuk ve yağışlı bir kent olan Portland'da yapılan çekimleri "rehin olma" durumuna benzetti. Vanity Fair dergisine konuşan Kendrick, Alacakaranlık filminde Jessica Stanley karakterini canlandırdığı günleri anlattı. ABD'nin Oregon eyaletinin Portland kentinde yapılan çekimlerle ilgili "Çok soğuktu ve çaresiz" olduğumuzu hatırlıyorum diyen Kendrick, "Ayakkabılarımın tamamen suya bulandığını ve 'Burada gerçekten güzel bir grup insan var ve eminim başka zamanlarda çok iyi arkadaş olurduk ama şu an herkesi öldürmek istiyorum' diye düşündüğümü hatırlıyorum" dedi.

Kendrick sözlerine şöyle devam etti: "Aslında bir yandan yakınlaştırıcı bir durum. Beraber bir travmadan geçiyorsun ve çevrendeki insanları bir kurtarılmış rehineler olarak görüyorsun" dedi.