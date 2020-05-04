Twilight serisinin 5'inci kitabı Midnight Sun 4 Ağustos'ta çıkacak

Stephenie Meyer'ın Twilight serisinin 5'inci romanı Midnight Sun'ı bu yaz okurlarla buluşacak.

Fantastik bir aşk hikâyesini konu alan Twilight serisinin Midnight Sun isimli romanının 4 Ağustos'ta çıkacağı açıklandı. Seride lise öğrencisi Bella Swan ile vampir Edward Cullen arasında aktarılan aşk hikâyesi, yeni çıkacak romanda Edward'ın perspektifinden anlatılacak.

Kitabın tanıtımı şu cümlelerle paylaşıldı: "Bu unutulmaz hikâye Edward'ın gözlerinden anlatılırken karanlık bir dönüş yapacak. Uzun vampir hayatında güzel, gizemli Bella ile tanışmak onun için en çekici ve zorlayıcı olaylardan biriydi. Edward'ın geçmişi ve derin düşünceleri hakkında daha çok detay öğrenirken neden hayatının zorluklarla dolu olduğunu anlıyoruz. Bella'nın hayatını tehlikeye atacağını bilirken ona nasıl aşık olabilir ki?"

Serinin yazarı Meyer, Midnight Sun'ın diğer kitaplardan daha 'karanlık' olacağını söyledi.