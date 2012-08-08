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Bilim / Teknoloji

İnteraktif kıyafet: 'Tweet'shirt

Tişörte yerleştirilen ekranın yanı sıra üzerinde kamera, mikrofon ve hoparlör de yer alacak

08 Ağustos 2012 22:17

İnteraktif kıyafetler tasarlayan Cutecircuit stüdyosu Ballantine’s işbirliğiyle internete bağlanabilen tişört tasarlamayı planlıyor.

Cutecircuit'ın tasarladığı tişört ‘T-Shirt OS’, içindeki ince LED ekranı sayesinde internete girebilecek.
 
İnternette yeni bir etki bırakmak amacıyla yola çıkan ‘T-Shirt OS’, içindeki ince LED ekranı sayesinde internete girebilecek. Bu sayede ilk giyilebilen, programlanan ve internet paylaşımlarınızı yansıtabileceğiniz yüzde 100 pamuktan üretilen tişört olacak.
 
 
Tişörte yerleştirilen ekranın yanı sıra üzerinde kamera, mikrofon ve hoparlör de yer alacak. İstediğiniz an ‘tweet’lerinizi, sevdiğiniz müzikleri ya da Instagramla çektiğiniz fotoğrafları tişört üzerinden paylaşmak mümkün olacak.
 
Akıllı telefonla kontrol edilen ‘T-Shirt OS’ şu an sadece prototip olarak üretildi. Eğer internette yeteri kadar talep alırsa gerçek üretime geçecek.

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