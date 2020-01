Tweet'le beslenen bitki: Büyü küçük dostum, büyü!

ABD’de açılan yeni bir sergideki bir bitki, insanların attığı tweet’ler ile büyüyor. Denver Doğa ve Bilim Müzesi tarafından başlatılan deney, bitkilerle konuşmanın büyüme hızını artırdığı gerçeğine dayanıyor. Son yıllarda, bitkilerin konuşma ve müziğe duyarlı olduğu, büyümelerinin bu tip etkileşimlerle hızlandırılabildiğini gösteren birçok çalışma yapıldı.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, müzede gerçekleştirilen deneyde, sergilenen bir bitkiye Twitter üzerinden sevgi dolu mesajlar atılması isteniyor. Daha sonra bu tweet’ler, otomatik bir sistem aracılığyla yüksek sesle bu bitkiye okunuyor. “Bir bitkiyle konuş” anlamına gelen #talktoaplant hashtag’iyle atılan tüm tweet’ler, yazıyı söze çeviren bu program sayesinde bitki tarafından dinleniyor.

'Seni seviyorum bitki!'

Bu durum bitkinin moralini bozabilecek tweet’ler için kapıyı aralasa da, dünyanın dört bir yanından gelen tweet’lerin çoğunluğu sevgi dolu mesajlar içeriyor. Deneyde bitkilerin birine hoparlör aracılığıyla yüksek sesle sevgi dolu tweet’ler okunurken, başka bir bitki ses geçirmeyen bir odada mutlak sessizlikte büyütülüyor. Deneyi takip eden internet sitesi talktoaplant.com, tablolar aracılığıyla an be an bitkilerin gelişimini aktarıyor. Serginin başlamasının üzerinden henüz çok geçmese de, tweet okunan bitkinin diğerine göre daha hızlı büyüdüğü gözleniyor. Sevgi mesajlarıyla büyüyen bitki, “sessiz büyüyen arkadaşına” göre her açıdan daha hızlı gelişiyor. Bitkiye yollanan tweet’lerin bazıları ise şöyle: “Seni seviyorum bitki! Çok güzelsin! Keşke tüm bitkilere iyi bakılsa. Büyüdüğün için çok teşekkürler”; “Hadi bitki, gökyüzünü hedefle!”; “Fotosenteze devam et bitki!”; “Malezyalı politikacıları dinlemek ister misin bitki? Aynı zamanda komedyenlik de yapıyorlar!”; “Bardağın hep dolu yarısını gör! Büyü küçük dostum, büyü! Almanya’dan selamlar”; ”Sen müthiş bir bitkisin. Diğer arkadaşın için çok üzülüyorum”; “Yeşil olmanın zor olduğunu biliyorum ama sana inanıyorum küçük dostum. Ayrıca salatadan nefret ederim...”

The Explosive Exhibition isimli sergi 5 Ocak’a kadar sürecek ve tamamlanmasının ardından resmi sonuçlar açıklanacak.