Tweet attığı için 5 yıl hapsi istenen Sedef Kabaş hakkındaki iddianame kabul edildi

Gazeteci ve televizyon programcısı Sedef Kabaş hakkında, yazdığı tweetlerle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'na yönelik "terör örgütlerine hedef gösterme ve tehdit" suçunu işlediği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Sedef Kabaş hakkında alınan kararı Twitter hesabından duyurdu. Davanın ilk duruşması ise 7 Nisan 2015'te gerçekleşecek.

Kabaş paylaştığı tweette şunları kaydetti; "İstanbul 22.Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etmiş.. 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacağım davanın ilk duruşması 7 Nisan'da.."

22.Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Sedef Kabaş 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.