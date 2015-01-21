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Tweet attığı için 5 yıl hapsi istenen Sedef Kabaş hakkındaki iddianame kabul edildi

Gazeteci Sedef Kabaş, twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilk duruşmanın 7 Nisan'da yapılacağını söyledi

21 Ocak 2015 23:26

Gazeteci ve televizyon programcısı Sedef Kabaş hakkında, yazdığı tweetlerle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'na yönelik "terör örgütlerine hedef gösterme ve tehdit" suçunu işlediği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Sedef Kabaş hakkında alınan kararı Twitter hesabından duyurdu. Davanın ilk duruşması ise 7 Nisan 2015'te gerçekleşecek.

Kabaş paylaştığı tweette şunları kaydetti; "İstanbul 22.Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etmiş.. 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacağım davanın ilk duruşması 7 Nisan'da.."

22.Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Sedef Kabaş 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. 

 

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