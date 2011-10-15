TVen, doğmadan öldü mü?





Çağnur Öztürk - T24



Aylardır konuşuyoruz Doğuş Grubu’nun yeni kanalı TVen kuruluyor, şu diziyi transfer etti bu program başlayacak ama aylardır ortada bir kanal yok.





TVen ile ilgili afaki bir durum söz konusu ortada aylardır bir deneme yayını yok kanalın frekansı yok sadece adı var, evet tam anlamıyla kanalın adından başka bir şey yoktu. Önce ekim ayında sonra kasımın ikinci haftasında yayına başlayacağı açıklandı.





Muhteşem Yüzyıl ve Behzat Ç. TVen’e transfer oluyor mu, olacak mı ile ilgili epey haber yapıldı, reklam yapıldı.





Bu dizilerden Muhteşem Yüzyıl eski kanalı Show TV’de başladı yine yeni yayın döneminde. Behzat Ç. ise transfer oldu TVen’e diye açıklandı ama filmin vizyona girmesi bekleniyordu dizinin başlaması için.





TMC yapımcılığında, başrollerinde Mert Fırat, Ezgi Mola, Ahmet Rifat Şungar, Lale Mansur, Nazan Kesal gibi başarılı isimlerin olduğu Bir Ömür Yetmez dizisi, Cennet Mahallesi ve Akasya Durağı'nda oynayan sanatçı Melek Baykal’ın da gündüz kuşağındaki programı, Nedim Saban’ın Leyla’nın Evi gibi yeni projeleri de söz konusuydu.





Velhasıl ne oldu? Doğuş Grubu’nun Star TV’yi alacağı haberleri çıktı birden, hem de hiç

gündemde kulislerde böyle bir şey duyulmamışken. Tam anlamıyla medyadünyası için bir sürpriz oldu.





Dün ise atılan imzalarla resmen Star TV artık Doğuş Grubu’nun oldu.





Star TV’de yapılan diziler, programlar bir süredir hiç tutmuyordu. Zaten Kanal D’de tutmuş dizilerin transferleriyle ayakta kalıp kanalın prestiji korunmaya çalışılıyordu. Ki bence aslında bu marka değeri açısından da yanlış bir uygulamaydı ama kanalın da desteğe ihtiyacı vardı. Belki de iyi bir fiyatla satılmasını da buna borçlu.





Veee eski kanalı Star’dan davalık bir şekilde ayrılan Behzat Ç.'nin yeni bölümleri ironik bir şekilde Aralık'tan, Muhteşem Yüzyıl ise Ocak'tan itibaren, Melek Baykal’ın sabah programı da dahil, diğer imza atılan bütün projeler de Doğuş Grubu yönetimindeki Star'da ekrana gelecek.

Altını çiziyorum TVen için imzalanan bütün projeler Star TV’de yayınlanacak.



Tabii ki bu işlere yer açılabilmesi için de şu an yayınlanan işler fazla şans tanınmadan hızla kaldırılacaktır. Örneğin Geniş Aile Kanal D’den Star’a geçtiğinden beri aynı ilgiyi görmüyor ve sürekli gün değişikliği yapıyor bence yeni yönetim tarafından ilk bakışta kaldırılabilecek diziler arasında.





Peki TVEN ne oldu, doğmadan öldü mü? Yoksa hiç doğmayacak mıydı?!..





