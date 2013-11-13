Ilıcalı'nın satın aldığı TV8'in haber merkezi kapatıldı, 40 gazeteci kovuldu

TV8'i satın alan Acun Ilıcalı kanalda ilk olarak haber merkezini kapattı. Kanalı yeniden yapılandıran Ilıcalı, TV8 ekranlarında habere yer verilmeyeceğini duyurmuştu.

TV8'de yeniden yapılanma sürecinde ilk olarak kanalın 40 kişilik haber merkezi de kapatıldı. Haber spikeri Bilge Yurtdagülen, bu gelişmeyi Twitter'dan duyurdu. Yurtdgülen, haberi "ve bir macera biter... Tv8'de haber koşusu biter" sözleriyle verdi.

Dün akşan TV8'de son kez haber bülteni sunuldu. Son bülteni sunan kanalın ilk haber spikeri Kaan Yakuphan Twitter'da şunları yazdı:

"15 yıllık koşunun sonuna geldik. Geçen yıllarla çok şey değişse de biz sadece işimizi yaptık. Artık demir alma zamanı. Bu akşam son..."

Mutluluk veren yayın

Acun Ilıcalı, kanalı satın aldıktan sonra insanlara mutluluk veren bir yayın yapacaklarını belirterek "TV8'de haber olmayacak " demişti. Kanalın eski sahibi Mehmet Nazif Günal' kanalın içini boşaltarak ve tüm personelin tazminatlarını ödeyerek Ilıcalı'ya teslim edecek.