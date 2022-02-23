TV100'den Metin Özkan kararı

Bir mekanda, bir kadına ait çantadan para aldığına dair görüntüleri ortaya çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski basın danışmanı, gazeteci Metin Özkan’ın TV100'de yayınlanan programın kadrosundan çıkarıldığı öne sürüldü. Kanaldan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Medyakoridoru'nun haberine göre aynı zamanda TV100'de yayınlanan "Sağlı Sollu" adlı programda yorumculuk yapan Özkan'ın program kadrosundan çıkarılmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

YeniÇağ gazetesinin Metin Özkan'la ilgili görüntülere yer verdiği haberinde, Aralık 2021’de İstanbul Kemerburgaz Göktürk’teki MasterChef restoranda Özkan, on civarında insanın bulunduğu aynı grubun içerisindeki Ufuk Enginler isimli kadının çantasından para aldı. Restorana ait güvenlik kamerası görüntülerinde ise Özkan’ın, bir kadın çantasına doğru elini uzattığı görülüyor.

TIKLAYIN | Kadının çantasından para aldığına dair görüntüleri paylaşılan gazeteci Metin Özkan: "Saçma sapan montaj, iftira bir haber"