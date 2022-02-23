Metin Özkan’ın parasını çaldığını iddia eden Ufuk Enginler: Bahçeli’nin danışmanı olmasından korktum, şikâyetçi olmadım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski basın danışmanı, gazeteci Metin Özkan’ın restoranda yemek yediği bir kadının çantasından para aldığı iddia edilen görüntüler paylaşıldı. Olayla ilgili konuşan Özkan, görüntülerin ' 'montaj' olduğunu öne sürdü. Özkan'ın çantasından 700 dolar çaldığını iddia eden Ufuk Enginler, "Bahçeli’nin danışmanı olmasından korktum, şikâyetçi olmadım" dedi.

Enginler, Yeniçağ gazetesine konuştu. Enginler, "Metin Özkan’dan şikâyetçi olmadım. Biraz siyasi tarafından çekindim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı olmasından. Allah’a havale ettim. Benim kendisiyle bir tanışıklığım yok. Tesadüfen ortak arkadaşlarımızın olduğu bir masadaydı. CNN’de bir yayına gelmiş galiba. Çıkışta ortak arkadaşlarımız olduğun için aynı masaya oturduk. Ben onu tanımıyorum yani." ifadesini kullandı.

"Çaldığı 70 doları geri gönderdi, almadım"

Enginler şunları kaydetti:

"Çantamdan 700 dolar çaldı, sonra geri vermek istedi. Birileri aracılığıyla parayı gönderdi ancak parayı almadım. Ben tamamen Allah’a havale ettim. Benden uzak Allah’a yakın olsun. Hiç ulaşmak istemedim kendisine, benim için büyük bir para değil zaten. O olaydan sonra kendisiyle hiç konuşmadım, görüşmedim.Restoran sahibinin babasını tanıyorum, tesadüfen o akşam o da bizim masamızdaydı. O tanıyor Metin Özkan’ı. Görüntülerde de Metin Özkan’ın yanında bulunanları da tanımıyorum. O gece müzik çalan çocuklar vardı. Muhtemelen onlar. Doğrudan veya dolaylı herhangi bir tehdit almadım."

TIKLAYIN | Kadının çantasından para aldığına dair görüntüleri paylaşılan gazeteci Metin Özkan: "Saçma sapan montaj, iftira bir haber"