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Spor

Tuzlaspor'u Fenerbahçe deplasmanına 500T götürecek!

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanına gidecek olan Tuzlaspor, ilginç bir yöntemle alt liglerde mücadele edecen takımların maddi sorunlarına dikkat çekecek

20 Ocak 2016 22:00

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanına gidecek olan Tuzlaspor, ilginç bir yöntemle alt liglerde mücadele edecen takımların maddi sorunlarına dikkat çekecek. 26 yıllık geçmişi bulunan ve İstanbul'un en uzun hattı durumundaki '500T / Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ' belediye otobüsü Tuzlaspor'u deplasmana götürüyor.

Hat, normalde Fenerbahçe Ülker Stadı'ndan geçmemesine rağmen, Tuzlaspor Yönetimi özel bir izinle Kadıköy deplasmanına 500T ile gitme kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan kulüp basın sözcüsü Levent Ayaz"Sayın Başkanımız Ahmet Çabuk; biz ve bizim gibi alt liglerde bulunan ve maddi sıkıntılar yaşayan kulüplere dikkat çekmek için böyle bir olaya girişti. Otobüsümüz var ama Tuzla ile özdeşleşmiş bir hat olduğu için 500T'yi seçtik. Hazır reklam potansiyelini, Fenerbahçe ile oynuyor olmamızı değerlendirip farklı bir olaya imza atacağız. Yarın 500T otobüslerinden biriyle tesislerimizden direkt stada gideceğiz" diyerek, gerekçelerini açıkladı.

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