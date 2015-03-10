İstanbul'da en çok kullanılan İETT hattı 500 T'nin güzergâhı değişti

İstanbul'un en uzun mesafeli otobüs hatlarından biri olan 500T'nin güzergâhı değişti. 500 T 75 durak oldu.

İETT, internet sitesinden yaptığı açıklamada otobüs hattının güzergâhının değiştiğini duyurdu. Otobüsün gidiş dönüş sefer süresi 240 dakika olarak belirlendi.

İETT’nin açıklaması şöyle:

Konuyla ilgili olarak İETT'de bir açıklama yaptı. Ve ''500T Şifa Mahallesi- Cevizlibağ hattının güzergâhı Şifa Mahallesi- Tuzla Köprüsü- Kaynarca- Pendik Köprüsü-Kartal Metro- Kozyatağı-Kavacık Köprüsü-4.Levent-Nurtepe Viyadüğü-Edirnekapı- Cevizlibağ- Zeytinburnu Çırpıcı olarak değişmiştir.'' ifadesini kullandı.