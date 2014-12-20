Tuzlaspor Başkanı: Takıma dövmeli futbolcu alınmasını istemem, barlarda gezmeleri beni huzursuz eder

Ziraat Türkiye Kupası’nda Süper Lig ekipleri Kasımpaşa ve Sivasspor’u mağlup eden 3. lig takımı Tuzlaspor’un Başkanı Ahmet Çabuk, “Takıma dövmeli futbolcu alınmasını istemem. Futbolcuların benden kazandıkları para ile barlarda gezmesi de beni huzursuz eder” dedi.

İmam Hatip geçmişli olduğunu aktaran Ahmet Çabuk, Sabah gazetesinden Taner Karaman’a yaptığı açıklamada, muhafazakâr bir kulüp olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu kulüpte forma giyecek futbolcuların bizimle aynı düşüncede olmasını isteriz. Örneğin dövmeli futbolcuların transferine izin vermedim. Oyuncuların buradan kazandıkları para ile barlarda gezmeleri beni huzursuz eder. Oyuncuların çoğu namazını kılar, bu bizde huzur ortamının oluşmasına sebep oluyor. Başarımızda bu önemli bir etkendir. Sezon içinde bir futbolcumuzda dövme olduğunu fark etmişler. Ben duydum ama müdahale etmedim, oyuncuları soyup dövme kontrolü yapacak değiliz tabii ki.”

Ne olur 3 olmasın!

Sivasspor'u 3-1 yendikleri maçla ilgili ilginç bir anısını da anlatan Başkan Ahmet Çabuk, "Maç 2-0 oldu. Yanımda Mecnun Otyakmaz oturuyordu, ne yapacağımı şaşırdım. Daha fazla mahcup hissetmesinler diye içimden inşallah 3. golü atmayız diye dua ettim ama 10 dakika sonra yine gol attık" dedi.

İki galibiyetle önemli bir maddi gelir elde ettiklerini de vurgulayan Çabuk, "Takımın gideri senede 2 milyon lira bile yapmıyor. Türkiye Kupası'nda kazandığımız maç başına 40 bin dolar para alıyoruz. Bu para sayesinde ödemeler hızlanıyor, eksikler kapatılıyor. Kupanın manevi değeri kadar, maddi değeri de bizim adımıza önemli" diye konuştu.

'4 bin 600 lisanslı sporcumuz var'

Tuzlaspor Başkan Yardımcısı ve Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Zekeriya Tutar ise 4 bin 600 lisanslı sporcuları olduğunu, tekvando, vücut geliştirme, kick boksta dünya şampiyonluğu dahil 100'ü aşkın kupa kazandıklarını belirtti. Ahmet Çabuk aynı zamanda Tuzla Belediyesi'nde başkan yardımcısı.