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Tuzla'daki kokuya neden olan kimyasalı döktüğü iddia edilen araçlarla ilgili incelemeler sürüyor

Tuzla'nın bazı mahallelerinde yoğun olarak hissedilen koku panik yaratmıştı

26 Aralık 2017 19:59

İstanbul'un Tuzla ilçesinde dün çok sayıda vatandaşı etkileyen kokuya neden olduğu belirten kimyasalı dökerken kullanıldığı iddia edilen 4 vidanjör ele geçirildi. 

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, İstanbul Tuzla'da kokuya neden olan kimyasalı döken 4 kamyon yakalandı. Tuzla’da koku paniğiyle ilgili bölgede dün görev yaptığı belirlenen vidanjörler örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Polis merkezinin bahçesindeki vidanjörlerde inceleme yapılıyor. Alınan numunelerin laboratuvara gönderildiği öğrenildi.

Tuzla'nın İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerinde pazartesi akşam saatlerinde genizleri yakan bir koku yayılmış ve kokudan etkilenen çok sayıda vatandaş mide bulantısı, baş dönmesi ve solunum zorluğu şikayetleriyle hastanelere başvurmuştu. Hastaneye başvuran 97 kişiden 62'si taburcu edilirken, 35 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

İtfaiye, AKOM, İGDAŞ, AFAD, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ve polis ekipleri kokunun kaynağına ilişkin çalışma yürütürken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gün içinde yaptığı açıklamada kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığının tespit edildiğini kaydetmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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