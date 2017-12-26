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Tuzla'daki koku ile ilgili kriz masası kuruldu

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

26 Aralık 2017 15:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan kokuya ilişkin, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) kriz masası oluşturulduğunu bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, dün Tuzla'da bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri gelmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, AFAD, İl Çevre Müdürlüğü ve İSKİ bölgede araştırmalarını sürdürüyor.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kokunun kaynağının tespiti için, İSKİ, itfaiye, AFAD, İBB ve İl Çevre müdürlüğü, İSTAÇ, Sağlık Müdürlüğü, AKOM'da kriz masası oluşturdu. Gece itfaiye, İGDAŞ ve AFAD ekipleri hava ölçümleri yapıtı. Söz konusu kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edildi. Kolektörlerden alınan numunelerin İSKİ laboratuvarlarında analiz çalışmaları devam ediyor."

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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