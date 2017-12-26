İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tuzla'daki kimyasal kokunun nedenini açıkladı

Tuzla'nın İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerinde akşam saatlerinde genizleri yakan bir koku yayıldı. Kokudan etkilenen çok sayıda vatandaş mide bulantısı, baş dönmesi ve solunum zorluğu şikayetleriyle hastanelere başvurdu.

Bölgeye sevk edilen İtfaiye, AKOM, İGDAŞ, AFAD, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ve polis ekiplerinin kokunun kaynağına ilişkin çalışmalar yürüttü. İtfaiye ekipleri, kokunun kaynağını belirleyebilmek için atıksu kanallarında ölçüm yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığının tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada çok sayıda yurttaşın hastaneye başvurmasına neden olan kimyasal atığa dair "İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir" denildi. Ayrıca "İSKİ, kolektör kapaklarından hava tahliyesi yolu ile kokuyu gidermeye çalışmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Akşam saatlerinde Tuzla'da bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri gelmesi üzerine İBB ekipleri süratle bölgeye sevkedilmiş olup; sözkonusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir.İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir. İSKİ, kolektör kapaklarından hava tahliyesi yolu ile kokuyu gidermeye çalışmaktadır."

"Cezasız bırakılmayacak"’

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise Twitter hesabından Tuzla Belediyesi, Valilik, AFAD, İBB, İGDAŞ, İSKİ ekiplerince yapılan araştırma sonucu sanayi bölgesinde vidanjörle yapılan kaçak deşarj noktasının tespit edildiğini açıklayarak şunları söyledi:

“Zehirli olmayan nahoş kokunun kaynağı kanaatiyle emniyetle tüm MOBESE kamera kayıtları incelenerek, kaçak kimyasal madde dökümü yapanların cezasız bırakılmayacağı bilinmeli. 15 yıl önceki haberleri yayımlayarak spekülatif açıklamalarla korku salmaya çalışanların dikkate alınmamasını, konunun Valilik, İBB ve belediyemizce takip edildiğini kamuoyuna bildiririm.”

Kimyasal kokunun kaynağı tespit edilinceye kadar geçen sürede yaşananlar şöyle:

İBB'den açıklama

Konuyla ilgili İBB'den yapılan açıklama “Tuzla’da akşam saatlerinde İstasyon, Yayla, Evliyaçelebi ve Postane mahallerinde yayılan koku ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İhbarın gelmesiyle birlikte İGDAŞ, İtfaiye, İSKİ, AKOM, UMKE, İl Çevre Müdürlüğü ekipleri ve zabıta bölgede araştırmalarını sürdürüyor. Çevrenin sanayi bölgesi olması dolayısıyla kanalizasyona sanayi atıklarının karışma ihtimali araştırılıyor” ifadeleri yer aldı.

"Cihaza tanımlı olmayan bir gaz"

AFAD ekipleri cihazlarla ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde ilk belirlemelere göre, kokuya neden olan gazın ölçüm yapılan cihaza tanımlı olmayan bir gaz olduğu ve bu nedenle gazın kaynağının anlaşılamadığı öğrenildi.

İstanbul Valisi'nden açıklama

İstanbul Valisi Vasip Şahin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "İlimiz Tuzla ilçesinde çevreyi rahatsız eden ve atıksu kolektöründen kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen koku yayılması konusu Valiliğimiz AFAD ekipleri, İBB, İGDAŞ, İSKİ ve ilgili diğer tüm birim ekiplerince tüm detaylarıyla araştırılmaktadır" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı: İlgileniyoruz

Konuyla ilgili Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan da açıklama geldi. Twitter'dan açıklama yapan Yazıcı, "İlgileniyoruz, sanayi bölgesi ekiplerimiz, İBB ve çevre koruma ile AFAD tarafından araştırılıyor." dedi.

Tuzla Belediyesi'nin Twitter hesabından da "İlçemiz genelinde hissedilen koku ile ilgili bütün ekiplerimiz sanayi bölgelerine intikal etmişlerdir. Konu ile ilgili İBB, Emniyet ve İSKİ ekipleri ile koordineli araştırılmaktadır." mesajı paylaşıldı.

İGDAŞ'tan açıklama

Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ'tan yapılan açıklamada ise; "Tuzla İstasyon Mahallesi’nde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

CHP'li Hamzaçebi'den yayılan kokuya ilişkin iddia

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Tuzla çevresinde yayılan ve kaynağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmayan koku hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Hamzaçebi açıklamasında "Takip ediyorum. Maalesef Tuzla OSB’deki bir tesisin kimyasal tankından sızan nitrik asit( kezzap ) kaynaklı, solunum yollarına da zarar verebilecek bir olay. İtfaiye ve polis olay yerinde. Açıklamaları takip edin" dedi.

Çok sayıda vatandaş hastaneye başvurdu

Yoğun olarak hissedilen kokudan etkilenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

Tuzla Piyade Okulu öğrencileri, Tuzladaki bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, kadın ve çocuklardan oluşan çok sayıda kişi Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bazı araç sürücülerinin kokunun etksinden kurtulmak için maske takıyor.

Hastane önünde Doğan Haber Ajansı muhaberilerine konuşan yurttaşlar, benzer bir kokunun bir süredir hissedildiğini ancak bu akşamkinin çok daha yoğun olduğunu söylediler.

Boğaz yanması şikayetiyle hastaneye başvurduğunu ancak hastanelerin dolu olduğunu belirten bir yurttaş da endişeli olduğunu söyledi.

Kimyasal kokudan etkilenmemek için ne yapmalı?

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Twitter üzerinden kimyasal kokunun yayılması durumunda neler yapılması gerektiğine dair uyarıda bulundu. Kınık, "Tuzla’da kokunun hissedildiği açık alanlardan evlere girilmeli dışarıdan hava temasını azaltacak bariyerlerle (Islak havlu ile kapı eşiklerinin kapatılması vs) dış temas kesilmeli ve AFAD ve Valiliğin talimatları takip edilmelidir" mesajı paylaştı.