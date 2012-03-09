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Yaşam

Tuzla'da çıkan yangında anne ve kızı hayatını kaybetti

Tuzla ilçesine bağlı Aydıntepe Mahallesi’nde 2 katlı binada yangın çıktı.

09 Mart 2012 20:47

 

T24 - İstanbul Tuzla'da 2 katlı binada çıkan yangında, anne ile bir yaşındaki kızı hayatını kaybetti.
 
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
 
Çevredekilerin binanın 2. katında oturan Hanife Karakurt ile bir yaşındaki kızı Buse'nin içeride bulunduklarını bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri bir yandan yangını söndürmeye çalışırken, diğer yandan da Karakurt ile kızını bulmaya çalıştı.
 
 
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, Karakurt ile bir yaşındaki kızının cesedine ulaştı.
 
Karakurt ve kızının cesetleri, gerekli incelemelerin ardından Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 

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TUZLA YANGIN

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