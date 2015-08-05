Tuzla Organize Deri Sanayi bölgesinde sızan kimyasal kezzapmış!

Tuzla Organize Deri Sanayi bölgesinde bir fabrikada kimyasal madde tankerinde sızıntı meydana geldi. Söz konusu nitrik asidin halk arasında “kezzap” olarak bilinen kimyasal olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili İBB, Valilik ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık açıklama yaptı. Türkiye'nin önemli markaları ile çalışan Ekomar Kimyevi Maddeler Ambalaj Sanayi şirketine, kaza sonrasında ulaşılamadı.

Sızıntı sırasında gökyüzüne turuncu-kahverengi renkte duman yükseldi. Polis, fabrikaya giden yolları keserek önlem aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, itfaiye ekiplerinin sızıntıyı saat 10.30 sıralarında önlem çalışmalarını başlattığı sızıntı, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın sonucunda durduruldu.

Çalışmalar sırasında dozerle sızıntının olduğu alana kum taşındığı görüldü.

İtfaiye ekipleri sızıntının sonlandırılmasının ardından nitrik asidin (kezzap) yayıldığı alandan tahliye çalışmalarına başladı.

Çalışmalar sırasında hazır halde ambulans bekletildiği görülürken, olayı takip eden basın mensupları da gaz maskesi taktı.

Tuzla Organize Deri Sanayi bölgesinde bir fabrikada kimyasal madde tankerinde sızıntı meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, sızıntının yaşandığı fabrikadaki işçiler ve çevrede çalışanlar tahliye edildi.

Valilik, "Tuzla Deri Organize Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet gösteren bir firmaya ait bina dahilinde bulunan tankın delinmesi sonucunda açığa çıkan nitrik asit süratli ve emniyetli bir şekilde tahliye edilmektedir" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

Tuzla Deri Organize Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet gösteren bir firmaya ait bina dahilinde bulunan tankın delinmesi sonucunda açığa çıkan nitrik asit süratli ve emniyetli bir şekilde tahliye edilmektedir. Tahliye edilen maddenin kimyasal özelliği nedeniyle tahriş edici, gözlere ve solunum yollarına zarar verici özelliği bulunmakta olduğundan bina ve çevresi tedbiren boşaltılmıştır. Söz konusu maddenin tahliyesi neticesinde bina ve çevresinde tekrar gerekli kontroller yapılacak ve alınan tedbirler kaldırılacaktır. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır.

Kimyasal sızıntının görüntüleri şöyle: