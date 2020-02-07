Tuzla'da askeri alanda yangın

Tuzla’da 41. Bakım Onarım Merkez Komutanlığı'nda madeni yağların olduğu bölgede yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine, Kadıköy, Kartal, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi.

Askeri alandaki yangının, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı açıklandı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

"Hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama gelirken, "Bahse konu olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır" denildi.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"İstanbul Tuzla’da konuşlu bulunan 41’inci Bakım Merkezi Komutanlığı’na ait bir binada, 07 Ocak 2020 tarihinde saat 22.30 sularında sebebi henüz belli olmayan küçük çaplı bir yangın meydana gelmiştir.

"İtfaiye ekiplerince derhal müdahale edilen yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanmıştır.

"Bahse konu olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır. Yangının çıktığı binada ve çevresinde yetkililerce gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

"Olayı incelemek üzere idari tahkikat heyeti görevlendirilmiştir."