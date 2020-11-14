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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Hamilton'a: Bak işine kardeşim

14 Kasım 2020 23:34

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Formula 1 organizasyonunu pistin kaygan olduğunu söyleyerek eleştiren Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton'a yanıt olarak, sosyal medya hesabından Tuzla Belediyesi'ne ait yol süpürme aracının görselini paylaşarak, "Bak işine kardeşim" diye yazdı.

Dünya'nın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1, 9 yıl aranın ardından İstanbul'da başladı. Tuzla Intercity İstanbul Park'ta sıralama turları, şiddetli yağış nedeniyle durduruldu. Daha sonra Tuzla Belediyesi yol süpürme aracı, ara verilen sıralama turlarının yeniden başlaması için pisti kurutma çalışmalarına başladı. Temizlik aracını pistin birinci virajının başında gören izleyiciler ise 'Birinci viraja ulaşan tek araç' yorumunu yaptı.

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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yaşanan görüntülere esprili bir şekilde değerlendirerek sosyal medya hesabı Twitter üzerinden o anları paylaştı; "Lewis Hamilton, bak işine kardeşim" yorumunda bulundu.

Formula 1 organizasyonunun resmi sosyal medya hesapları, Tuzla Belediyesi'nin yol süpürme aracının birinci virajdaki fotoğrafını paylaştı. Resmi hesap, "Geç katılımcı pole pozisyonu için ortaya çıktı" yorumunu yaptı.

Formula 1'in şampiyon takımlarından ve sezonun takımlar sıralamasının ilk sırasında bulunan Mercedes AMG Petronas takımının sosyal medya hesabından ise, "Bugün birinci viraja ulaşan tek kişi o" yorumunu yaptı.

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