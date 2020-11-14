Ulaştırma Bakanı'nın övdüğü asfalta Hamilton'dan tepki: Resmen b.k gibiydi, büyük B ile

Türkiye Grand Prix'sinde ilk antrenmanları 15. ve dördüncü sırada tamamlayan Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton, İstanbul Park'ın yeni zeminini eleştirdi. Hamilton, "Nasıl oluyorsa bu zemin oldukça pürüzsüz. Pistler eskidikçe asfalt arasındaki açıklıklar büyür, böylece lastikler daha iyi çalışır, ancak buradakinde asfaltlar aşırı kapalı, oldukça düz ve parlak ve bence konulan yağ veya koydukları her neyse asfalttan sızıntı yapıyor. Resmen b*k gibiydi, büyük B ile" dedi

9 yıl aradan sonra yeniden Formula 1 takvimine giren Türkiye, Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si ile pilotların kıyasıya mücadelesine sahne olacak.

İstanbul’da şampiyonluğunu ilan etme ve efsane pilot Michael Schumacher’in 7 kezle ‘Formula 1’de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot’ rekorunu egale etme şansı bulunan Lewis Hamilton, yarışlar öncesi yapılan antrenman turlarında pistten şikayetçi oldu.

Pistin kayganlığından ve sürüş yapmanın zorluğundan yakınan şampiyona lideri Hamilton, “Dürüst olmak gerekirse bugünümüz rezalet geçti. Bilmiyorum neden... Çünkü burası mükemmel bir pist ve zemini yeniden asfaltlarken milyonlar harcadılar, farkındayım burada uzun süre boyunca yarışmadık, ancak bu kadar çok para harcamak yerine belki de temizlemek yeterli olabilirdi" dedi.

Motorsport.com'dan Efe Kahya'nın haberine göre, Hamilyon, "Şu anda pist, yeni asfalt dökülmüş olan Portimao'dan bile daha kötü bir durumdaydı” ifadelerini kullandı.

"Bizim açımızdan ise, lastikler iyi bir şekilde çalışmıyor ve bunu görebiliyorsunuz. Sanki bir puz pateni pistinde sürüş yaptık. Normalde bir turda İstanbul'dan aldığınız zevki şu an alamıyorsunuz ve bunun değiştiğini de düşünmüyorum” ifadelerini kullanan Hamilton şöyle devam etti:

"Bu hissi turun tamamında yaşadım. Sanki her yerde ıslak noktalar vardı ve siz de kuru zemin lastiklerindeydiniz. Bunun nedeni de buraya getirilen lastiklerde oldukça düşük sıcaklık aralığında olmanız.

O kadar sert lastikler ki eğer 10 veya 20 derece altında kalırsanız lastikler çalışmıyor. Eğer istenen aralığın 20 derece üzerinde olursanız bu sefer gene çalışmıyor.

Ve nasıl oluyorsa bu zemin oldukça pürüzsüz. Pistler eskidikçe asfalt arasındaki açıklıklar büyür, böylece lastikler daha iyi çalışır, ancak buradakinde asfaltlar aşırı kapalı, oldukça düz ve parlak ve bence konulan yağ veya koydukları her neyse asfalttan sızıntı yapıyor. Resmen b.k gibiydi, büyük B ile.

Özellikle ikinci seansın devamında sürücülerin daha yumuşak lastiklere geçtikçe daha iyi performans yakaladıklarını, ancak bu sefer de lastik aşınmasından şikayet ettiklerini gördük."

Hamilton, pistte daha yumuşak lastikler kullanıp kullanılmamasının ne gibi bir değişiklik yapacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle bu durum yardımcı olurdu. Sert lastikler hiçbir işe yaramıyor, orta lastik fena değil ve yumuşak lastik biraz daha iyi. Sanırım şu andaki yumuşak lastiği sert lastik olarak kullansaydık daha iyi olabilirdi. Ancak burası çok zor bir pist. Sekizinci virajda sağ lastiği öldürüyorsunuz, kim bilir. Belki de şu andakinden daha iyi olabilirdi, ancak olanlar oldu."

Öte yandan Hamilton, ikinci antrenman turlarında 1.29.180'lik süresiyle en iyi 4. dereceye imza attı.

Bakan Karaismailoğlu "başarıyla tamamladılar" demişti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 7 Kasım’da yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz 10 Ekim'de biz buradaydık. Asfalt kazıma ve yenileme işine başlamıştık. Çok başarılı bir çalışma çıkardı arkadaşlarımız. Çok ince detay isteyen, ince bir mühendislik isteyen bu işi arkadaşlarımız başarıyla tamamladılar" demişti.

Formula 1 yarışlarının 250 yayıncı kuruluş tarafından verildiğini aktaran Karaismailoğlu, “Bu, yaklaşık 2 milyar kişiye ulaşan bir etkinlik olacak. Biz de ülkemiz adına bu işi başarıyla tamamlanması için tüm desteğimizi veriyoruz. Elbette bir yandan da yaptığımız işin sorumluluğunu taşıyoruz” bilgisini vermişti.