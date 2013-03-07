Tuz bağışıklık sistemi hastalıklarını tetikliyor mu?

İngiltere'de yapılan bir araştırma, aldığımız tuz oranının MS gibi bağışıklık sistemi hastalıklarını etkileyebildiğini ortaya koydu. Araştırmanın ilk sonuçlarına göre, tuz, bağışıklık sistemimizde vücudumuzu hedef alan bazı noktaları harekete geçiriyor olabilir.

Uzmanlar bulguların çok ilginç ve akla yatkın olduğunu ancak MS hastalığına sahip kişiler için bir çare olmadığını belirtti. Vücudun enfeksiyonlara karşı savunma sisteminde bir tersliğin yaşanması durumunda, vücut harekete geçiyor olabilir ve Tip 1 şeker hastalığı, eklem iltihabı ya da MS gibi oto bağışıklık sistemi hastalıklarına neden oluyor olabilir.

Nature dergisinde yayınlanan ve BBCTürkçe'de yer alan araştırmanın sonuçlarına göre aldığımız tuz oranı da bu tür hastalıklara neden olan faktörler arasında olabilir. Araştırmanın bu erken dönem bulgularının yorumlanması konusunda dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. Tuz ve otoimmün hastalıklar arasında bir ilişkinin olup olmadığının bulunması için fazla tuz alımının neden olduğu yüksek tansiyon gibi hastalıklarla ilgili de araştırmalar yapılıyor.

Broad Enstitüsü'nden Dr. Aviv Regev "Şu anda yapabileceğimiz tek şey, mevcut bulguları kamuoyuna açıklamak. Şu aşamada herhangi bir tavsiye veremeyiz. Bilimsel bulgu ve bunun klinik tedavi aşamasına uygulanması arasında her zaman bir boşluk vardır" dedi.

İmmünobiyoloji profesörü David Hafler ise az tuz alımının bir zararı olmadığını belirtti.

Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Alastair Compston yaptığı açıklamada bulguların "akla yatkın, beklenmedik ve çok ilginç" olduğunu söyledi. Compston, "Her türlü iyi bilimsel araştırma gibi bu da daha önce kimsenin düşünmediği yeni bir fikri ortaya atıyor" dedi.

Tuzun, sigara içmek ve güneş ışığı gibi bu hastalıklar üzerinde bir etkisi olabileceğini belirten Compston, "ancak bu aşamada az tuz almının MS'e bir çare olacağını söyleyemeyiz. Zaten bu hastalığa sahip biri az tuzlu diete başlasa bile iş işten geçmiş olacak" dedi.

MS Derneği'nde Biomedikal Araştırma biriminin başkanı Dr. Susan Kohlhaas, "Bu çok ilginç bir çalışma. MS ile ilgili bu tür farklı araştırmaların yapıldığını görmek çok olumlu" şeklinde konuştu. Ancak Kohlnaas da henüz bu bulgulardan sonuç çıkarmak için erken olduğunu ancak biran önce daha fazla araştırma yapılmasını beklediklerini söyledi.

Kohlnaas, insanların tuz alımı ile ilgili mevcut diet önerilerini düşünerek sağlıklı ve dengeli beslenmeye devam etmelerini tavsiye ettiklerini söyledi.