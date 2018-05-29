Tüyler Ürperten Hikayesiyle Hereditary, İKSV galalarında

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2016 yılında düzenlenmeye başlayan İKSV Galaları, bu kez “yeni jenerasyonun The Exorcist’i” olarak nitelenen Hereditary / Ayin’i sinemaseverlerle buluşturuyor. Hereditary / Ayin, 5 Haziran Salı akşamı 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda gösterilecek.

İlk gösterimini yaptığı Sundance Film Festivali’nde büyük ilgi ve övgü toplayan Hereditary / Ayin, Graham ailesinin ürkütücü hikâyesine odaklanıyor. Büyükleri, esrarengiz anneannenin ölümünün ardından Graham ailesi, soyağaçlarının uğursuz ve korkunç ayrıntılarını keşfediyor, ürkütücü ve doğaüstü olaylar yaşamaya başlıyorlar. “Split / Parçalanmış” ve “The Witch / Cadı”nın yapımcılarının merakla beklenen son filmleri Hereditary / Ayin, The Hollywood Reporter dergisi tarafından “The Conjuring’den bu yana çekilmiş en etkili korku-gerilim”, USA Today gazetesine göre de “son yılların en iyi korku filmi” olarak övgü topladı.

Ari Aster'in yönettiği ilk uzun metrajlı film olan Hereditary / Ayin’in başrolündeki Oscar adayı Toni Collette’e Altın Küre ödüllü Gabriel Byrne ve yükselen yıldız Alex Wolff eşlik ediyor. Hereditary / Ayin, Türkiye’de ABD ile aynı anda, 8 Haziran’da gösterime girecek.

Biletler 1 Haziran’da satışta

5 Haziran Salı akşamı 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’da gerçekleştirilecek İKSV Galaları’nın son filmi Hereditary / Ayin’in 25 TL olan biletleri 1 Haziran Cuma günü 10.30’dan itibaren Biletix ve İKSV ana gişeden satışa sunuluyor. Lale Kart üyeleri için ön satış 31 Mayıs Perşembe günü saat 10.30’da başlıyor.