Tüy kadar hafif, çelikten güçlü 'süper madde' bulundu

Çinli bilim insanları, "tüy kadar hafif olmasına karşın çelikten güçlü" bir süper madde geliştirdi. Araştırmacılar, köpüksü yapıya sahip maddenin eğilip bükülmeden kendi ağırlığının 40 bin katını taşıyabildiğine işaret etti.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Çin Bilimler Akademisi Şanghay Seramik Enstitüsü araştırmacıları, süper maddenin "mucize yapıtaşı" olarak da bilinen grafen tüplerinin elmas kadar kararlı bir hücresel yapıya dönüştürülmesi sırasında ortaya çıkarıldığını açıkladı. Grafenden elde edilen köpük, 1 santimetrekareye 1 tondan daha fazla darbeye de dayanabiliyor. Bu miktar, Dünya'nın en derin yeri kabul edilen Mariana Çukuru'ndaki basınca denk düşüyor.

Çinli araştırmacılar, keşfettikleri süper maddenin grafenden daha önce elde edilen maddelere oranla dış darbelere çok daha dayanıklı olduğunu vurguladı.

Orijinal boyutunun yüzde 5'ine kadar sıkıştırılabilen süper madde, yeniden kendi biçimine ve büyüklüğüne dönüyor. Sıkıştırma işleminin bin kez tekrarlanmasına karşın süper madde hiçbir zarar görmüyor.

Isıya karşı da son derece dayanıklı olan maddenin, roket ve füzelerin yol açtığı darbeyi emmesi için tankların yüzeyinde ve askerler için hareket kabiliyetini etkilemeyen zırhlar üretilmesinde kullanılabileceğine dikkat çekildi. Keşif, "Advanced Material" dergisinde de yayımlandı.

Grafen buluşuna, Nobel Fizik Ödülü verilmişti

Karbon atomunun bal peteği örgülü yapısı grafen, 2004'te Rus kökenli İngiliz bilim adamları Andre Geim ve Konstantin Novoselov tarafından keşfedilmişti. Geim ve Novoselov, keşifleriyle 2010'da Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştü. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Geim ve Novoselov'a "mucize yapıtaşı grafen üzerine yaptıkları çığır açıcı deneyler" nedeniyle ödül verildiğini açıklamıştı.

Son derece ince bir yapıya ve sıra dışı özelliklere sahip olan grafen, bir dakikada şarj edilen piller, kağıt kadar ince cep telefonları, kurşun geçirmez kıyafetler üretmeye çalışan bilim adamlarının büyük ilgisini çekiyor.