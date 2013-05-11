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Tuvana Türkay transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu

'Eksik Sayfalar' filminin galasına film ekibinin yanı sıra ünlü isimler katıldı

11 Mayıs 2013 16:43

Dün vizyona giren psikolojik gerilim filmi 'Eksik Sayfalar'ın galası, önceki akşam City’s Citylife Sinemeları’nda yapıldı.

Ozan Çobanoğlu’nun yazıp yönettiği, Hüseyin Avni Danyal, Tuvana Türkay, Tolga Güleç, Kaan Çakır, Soydan Soydaş ve Ozan Çobanoğlu’nun rol aldığı 'Eksik Sayfalar'ın galasına film ekibinin yanı sıra ünlü isimler katıldı.

İsmail Bayrak'ın Hürriyet Gazetesi'ndeki haberine göre, Geceye yaklaşık sekiz aydır aşk yaşayan Tuvana Türkay ile futbolcu Sercan Yıldırım damgasını vurdu. 
 
Tuvana Türkay'ın kıyafeti ise oldukça cesur bir tercih olmuştu. Basen kısmından itibaren transparan detayları ile dikkat çeken Tuvana Türkay, galada gözleri üzerine çeken isim oldu.

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