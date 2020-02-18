Tuvana Türkay'dan "Çekimlerde çok eğlendik" diyen rol arkadaşı Onur Tuna'ya: Eğlendik klişelerine girmeyeceğim

'Ağır Romantik' filminin başrol oyuncusu Onur Tuna, "Çekimler sırasında çok eğlendik" demesinin ardından, rol arkadaşı Tuvana Türkay ise "Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim" dedi.
Başrollerini Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı 'Ağır Romantik' filminin galası yapıldı.
Tuvana Türkay'ın sözleri, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.
Onur Tuna'nın "Çekimlerde çok eğlendik" açıklamasının ardından mikrofonların çevrildiği Tuvana Türkay 'Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim' dedi.
"Kusur görenindir"
Oyuncu, çok konuşulan sözleri hakkında sosyal medya hesabından açıklama yayınladı: Röportaja çıkmadan, içeride bütün oyuncular bu cümlenin klişeliğiyle gülüp eğlendik. En az çekilen 10 filmin 8 tanesinin galasında 'Biz çekerken çok eğlendik' denmesinin şakasını yaptığım için kusura bakmayın. Çünkü inanılmaz derecede kötü niyetli, kötü kalpli ve kötülükle beslenen insanlar olduğunuz aklımdan çıkmış. Ayrıca partnerim 'Eğlenerek çektik' diyor. Dolayısıyla kusur görenindir.