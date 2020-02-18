Tuvana Türkay'dan "Çekimlerde çok eğlendik" diyen rol arkadaşı Onur Tuna'ya: Eğlendik klişelerine girmeyeceğim

'Ağır Romantik' filminin başrol oyuncusu Onur Tuna, "Çekimler sırasında çok eğlendik" demesinin ardından, rol arkadaşı Tuvana Türkay ise "Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim" dedi.

Başrollerini Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı 'Ağır Romantik' filminin galası yapıldı.

Tuvana Türkay'ın sözleri, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.