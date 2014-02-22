'Tuvalette doğurduğu bebeğini boğmak istedi' iddiası

Hikmet Durgun/ Mersin

Mersin'de, hastanenin tuvaletinde doğum yapan 19 yaşındaki kadının, bebeğini çöp kovasında boğmaya çalışırken yakalandığı iddia edildi. Doğum sırasında hastanede bulunan kadının annesi ve amcası doğuma yardımcı oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Hamile A.K, Mersin Devlet Hastanesine gelerek karın ağrısı şikayetiyle muayene oldu. İddialara göre, daha sonra hastanenin tuvaletine geçen A.K, burada doğum yaptıktan sonra, bebeği çöp kovasının içinde boğarak, öldürmeye çalıştı. Bebeğin ağlama sesini duyan hastanenin güvenlik görevlileri, tuvalete girerek anneye müdahale etti. Bir süre nefes alamayan bebek, son anda kurtarılarak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Bu sırada hastanede bulunan A.K'nin annesi S.K. ve amcası A.K, doğuma yardımcı oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Öte yandan, hastanedeki bazı kadınlar, A.K'ye bebeğini öldürmek istediği için tepki gösterdi. A.K, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.